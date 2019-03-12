تعرّف أين يوجد أنظف هواء في العالم؟

تفوّقت أيسلندا في التصنيف العالمي باعتبارها أفضل دولة بالعالم كأنظف هواء تتمتع به، ويمكن لفنلندا أن تفخر أيضاً بأنظف هواء في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إليهما، جاء في المراتب الخمس الأوائل: إستونيا والسويد وأستراليا، وفقًاً لتصنيف أعدته غرين بيس ومطوّر برامج الكمبيوتر AirVisual.

وقارن مؤلفو التقييم درجة نقاء الهواء في 73 دولة، وقدروا عدد الجزيئات الدقيقة من الغبار الموجودة في المتوسط ​​في هواء مدن بلدان معينة، وذلك يُعتبر أحد أخطر أنواع تلوث الهواء للبشر؛ بسبب صغر حجمها، فبذلك تتغلغل الجزيئات بعمق في الجهاز التنفسي وتستقر في الرئتين، وهذا يسبب مشاكل صحية من الحساسية إلى السرطان، بحسب "سبوتنيك".

واتضح أن أوسخ جو موجود في بنغلاديش وباكستان والهند، في حين تم تصنيف نوعية الهواء في روسيا بأنها جيّدة، حيث احتلت مرتبة في العشر الثانية ذات الهواء الأكثر نظافة.