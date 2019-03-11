غدًا اخر يوم لاختبارات مسابقة التربية والتعليم

أكد الدكتور محمد عمر ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن لجنة الاختبارات الخاصة بمسابقة وزارة التربية والتعليم للعقود المؤقتة سوف تنتهي من عقد الاختبارات خلال 48 ساعة وذلك للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة المستوفين لشروط التعاقد .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن مسابقة للعمل بوظيفة معلم مساعد بالعقد المؤقت لمدة 3 شهور، لسد العجز

المتزايد بالمدارس الحكومية خاصة ،بعد أن مر حوالى ثلاث أعوام على اخر مسابقة وهي مسابقة 30 ألف معلم التي تم عقدها في 2015 .

إلى من لم يسجل البريد الإلكتروني سيتم الاتصال بهم

وأكد مصدر مسئول داخل الوزارة أن من لم يسجل البريد الإلكتروني الخاص به على الموقع سوف يتم الاتصال بهم هاتفيًا وذلك لطمأنة عدد كبير من المتقدمين .

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اشتراطات التقدم للمسابقة

وكانت الوزارة قد اشترطت للتقدم للمسابقة ، أن يكون المتقدم من نفس الإدارة التعليمية التي يتقدم للعمل بها وأنه سيكون

الاحتكام للتقدير العام للجامعة أولاً أما من كان حاصر علي الماجستير أو الدكتوراه فسوف يتم اختيار التقدير الأعلى أيضاً والأولوية في حالة التساوي في التقديرات سوف تكون للسن الأكبر .

موعد نتائج مسابقة التربية والتعليم

وكانت العديد من المحافظات منها القاهرة ،قد بدأت فعليا في التواصل مع المعلمين المقبولين لإعلامهم بالنتيجة وعلى من يريد التأكد من النتيجة متابعة بريده الإلكتروني بشكل دوري، أما من لم يسجل بريد إلكتروني فسوف يتم إعلامهم هاتفياً ولكن بعد انتهاء إرسال البريد الإلكتروني لمن سجلوه .