مشاهدة: مسلسل ابو العروسة الحلقة 108 عايدة في خطر!

شهدت الحلقة 107من مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني، أحداثًا مشوقة وقوية بعد أن علمت عايدة بإصابتها بمرض السرطان ويجب أن تجري عملية جراحية، وأحداث أخرى مع أبطال العمل المصري الشهير.

وفُضح الفنان أحمد صيام الذي يجسد دور داود أمام عائلته بعد أن تم إرسال التسجيلات الصوتية التي تخصه مع عشيقته لأسرته وأصدقائه.

أما عن متابعي ومتابعات المسلسل، فقد هددت إحدى متابعات أبو العروسة بأنها لن تشاهد المسلسل إذا اصيبت عايدة بمكروه، وكتبت: "عايدة لو جرالها حاجة انا هبطل اتفرج ع المسلسل دة".

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وكتب آخر: "عايدة طلع عندها كانسر ودي حاجه عملتلي اكتئاب وزعلتني بصراحه.. انا بكره المرض ده وبكره سيرته وبكره اسمه واي حاجه ليها علاقه بالمرض ده".

مسلسل أبو العروسة من بطولة سوسن بدر ونرمين الفقي، ومدحت صالح وسيد رجب، وكوكبة أخرى من نجوم الشاشة المصرية.

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