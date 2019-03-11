مشاهدة: مسلسل ابو العروسة الحلقة 109 دليل جديد على داود

اتخذت الفنانة المصرية سوسن بدر، التي تجسد دور "عايدة" في مسلسل أبو العروسة، خطوات متثاقلة في المستشفى فور معرفتها بإصابتها بالسرطان من طبيبها المعالج.

وكانت هناك توجيهات طبية عدة شرحها لها الطبيب حول التأكد من انتشار الأورام السرطانية بالثدي بالكامل أم انحسارها في منطقة الغدد الليمفاوية تحت أحد الإبطين فقط.

لم تدرك عايدة أي من عبارت الطبيب سوى أنها مصابة بالسرطان وستفقد شعرها بالكامل كما هو الحال مع كثير من المصابات بـ"المرض الخبيث"، لتتجه لصالون التجميل في الحال لترى شعرها في أبهى صورة كما لم تعتد من قبل.

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هذا المشهد الدرامي تابعه الملايين عبر شاشات التلفاز، خلال حلقات الجزء الثاني بمسلسل "أبو العروسة"، فيما تجاوز عدد مشاهداته مليوني مرة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واعتُبر المشهد موقفًا لا ينسى في حياة العديد من محاربات السرطان، اللاتي رأين في أداء الفنانة سوسن بدر تجسيدًا واقعيًا لما مررن به سابقًا من تجارب مريرة يصعب عليهن شرحها وكذلك على المتلقي سماعها.