لحظات مرعبة يعيشها 'أطفال الملاهي' بسبب طائرة

تعرّض أطفالٌ للحظاتٍ مرعبة، أثناء اللهو في الهواء ودون سابق إنذار، عندما كانوا يستمتعون بيومهم في مدينة الملاهي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن البريطانية".

وقالت الصحيفة:" إن طائرة صغيرة اصطدمت بعجلة هوائية ارتفاعها حوالي 20 متراً، وهي جزء من مدينة ترفيهية بمدينة تاري في أستراليا.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة اصطدام الطائرة في "العجلة"، فيما سُمِع أصوات الأطفال الذين في الدولاب وهم يصرخون من الرعب والخوف.

وفيما يبدو من خلال الفيديو، سُمِع صوت فتاة كانت تصور الطائرة أثناء مرورها بالقرب من الدولاب، وهي تصرخ قائلة: "ستتحطم".

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وقالت الفتاة أمبر كريستين أرندل (13 عاماً):" إنها كانت برفقة شقيقها الصغير جيسي، عندما ارتطمت الطائرة من طراز "شيتا سييرا 200" بالعجلة.

وكان فيلم الفيديو عُرِض في المحكمة العليا في نيوساوث ويلز الإثنين 11 مارس/آذار، وسُمِع صوت أمبر وهي تقول أيضاً:" انظر يا جيسي.. طائرة.. سنرى طائرة"، ثم سُمِعت وهي تقول:" يا إلهي,, ستتحطم.. ستتحطم.. ستتحطم".

ثم سُمِع صوت الصبي جيسي وهو يصرخ وينادي والدته، ثم يسأل شقيقته "هل سنسقط؟".

وكانت الحادثة وقعت عام 2011، لكن الفيديو ظهر مؤخراً، بعد أن قاضت أمبر البالغة من العمر الآن 21 عاماً مجلسَ بلدية تاري، والطيار بول كلاريندون كوكس، جراء معاناتها من مشكلة نفسية بسبب الحادثة.