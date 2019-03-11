تراند اليوم : تعاملت كفنان وليس كسياسي.. تعليق جديد من المخرج والبرلمانى خالد يوسف

محمد سمير

قال المخرج خالد يوسف وعضو مجلس النواب، إنه لا ينتوي أي تصعيدًا أو تهدئة، وترك نفسه كفنان وليس كسياسي، ليقول ما يشعر به.

وكتب يوسف علي صفحته الشخصية علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “ولم أنتوي فيه تصعيدا ولا تهدئة وتركت نفسي كفنان وليس كسياسي لأقول اللي أنا حاسس بيه وما استشرفه في المستقبل.. ملحوظة هامة أن هناك بعض المواقع قد حرفت كلامي بخصوص لقائي مع قناة الـbbc”.

خالد يوسف يرد على اتهامه فى القضية

وفى وقت سابق نشر المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، بياناً يتضمن تفاصيل القضية المتهم فيها الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج على خلفية تداول فيديوهات جنسية، وما يثار فى وسائل الإعلام بشأنه وأقوال الفنانتين المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة.

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وطرح يوسف فى بيانه الذى نشره علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أسئلة هامة بشأن الأقوال الرسمية للنيابة ودور الصحافة والإعلام وما يكتب فيهما، وحقيقة الوسط الفني وشائعات إنه لا يدار إلا بالعهر والدعارة.

المخرج يرد على هروبه خارج البلاد

وردا على ما أثير حول هروب المخرج السينمائي خالد يوسف إلى فرنسا على لسان بعض المواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتمالية رفع الحصانة عنه، نفى المخرج خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر صورًا لجواز السفر الخاص به، والذي يثبت فيه أنه بفرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر.

وقال خالد: “آخر الأكاذيب في حملة تشويهي أنني سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا علي الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.