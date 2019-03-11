مسلسل غصون في الوحل الحلقة 17 السابعة عشر اكتشاف سر عن غصون

احتل مسلسل غصون في الوحل مؤشرات البحث على جوجل منذ عرضه للمرة الأولى، وتمكن من جذب الأنظار إليه، كما لم تقتصر مشاهدته على الخليجين فحسب بل اتسعت مشاهدة العمل لتشمل العالم العربي كله.

الحلقة 17 هنـــا

ويأتي هذا العمل بعد نجاح مسلسل "عطر الروح" في رمضان الماضي، وتصدره في عدة استبيانات رأي جماهيرية كأفضل عمل درامي خليجي.

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وقدمت الفنانة هدى شخصية الطبيبة النفسية ”عطر” التي تخوض هي الأخرى صراعاتها على المستوى الشخصي والعام في أجواء تدخل خفايا علم النفس وتعقيداته، وتطرح بتفاصيلها الجريئة قضايا حساسة لم يسبق أن قاربتها الدراما الخليجية من قبل.

يشار إلى أنه بدأ عرض مسلسل غصون في الوحل في 17 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 17 بعد لحظات فتابعونا سنكون أول من يضع لكم رابط الحلقة فور عرضها.

غصون في الوحل هو مسلسل خليجي كويتي، تدور قصته حول غصون وهي امرأة غيورة حقودة في الأربعين من عمرها، نشأت في حياة صعبة ومعقدة بلا أب أو أخ، وهو ما أثر بشكل كبير على شخصيتها.