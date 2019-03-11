تراند اليوم : الحلقة 139 ارطغرل الجزء الخامس ..مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 ..قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139

متابعينا الكرام نقدم لكم لمحة درامي من المسلسلات التركية وخصوص مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس ..وتنابع معك زورناء الكرام احداث قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 من ارطغرل

تأتي أرطغرل 139 Ertuğrul والتي ينتظر عرضها الملايين من عشاق الدراما التركية “قيامة أرطغرل”، ليزداد الشغف الكبير لدى متابعي هذا العمل الرائع لمشاهدة احداث الحلقة 139 الجديدة أون لاين مترجمة على موقع النور tv بعد ساعات عرض البرومو الدعائي المشوق لها.

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يمكنكم مشاهدة الحلقة 138 Ertuğrul من مسلسل “قيامة أرطغرل” ترجمة عربي من خلال الفيديو الذي سنقوم بتضمينه بالأسفل، والذي يتم من خلاله مشاهدة الحلقة 139 بث مباشر أون لاين ، في حين سنضيف رابط الحلقة 139 مترجمة فور رفعها عبر موقع النور الإلكتروني مباشرة.

وفي احداث الحلقة 139 فان ارطغرل يبكي حزنا علي ابن اخية سليمان الذي قتل غدرا ,حقا مشهد موثر جدا

ويعلم ارطغرل ان الباسيتي هو من قتل سليمان ابن اخيه ولكن كيف سيصل اليه لينتقم منه لامانه غوندووغدو عنده وينتقم للاتراك كافة

وهناك سؤال اخر قد يطرح وعلية قد يخمن معا كيف سيكشف الباسيتي

وكيف عرف ارطغرل بان الباسيتي هو من قتل سليمان هناك احتمالان :

اولا.وهو ان يكون بيبولات قد ارسل رساله الي ارطغرل مع جثة سليمان يهدده فيه باسم الباسيتي

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والاحتمال الثاني .وهو ان لاباسيتي طريقة في القتل قد يعرفها وخصوصا ارطغرل وخصوصا واننا قد شهدنا اله التعذيب تلك في الكهف والتي عذب بها سليمان حتي الموت ,والة التعذيب تلك ربما لم يظهرها المنتج عبثا وستكون من اسباب كشف بيبولات علي حقيقته ….

رد علي ذلك …

فان سليمان كان ذكيا عندما قام بانقاذ فرمان نجاة ابيه ان صح القول بوضعها علي متاعه الذي كان علي جواده فهل ستصل تلك رسالة ,الرسالة لا شك في وصولها الي بر الامان لو كان غير ذلك لاختصر المنتج السيناريو ولكانت وقعت في يد رجال بيبولات من البداية …

وعليه تلك الرسالة ربما ستتاخروصولها الي غوندوغدو لان السيناريست سيعتمد عودته اذ لو عاد هذا الاخير سيكف بيبولات وينتهي كل شي …

ولكن المنتج سوف يجعل فترة الباسيتي تطول لبضع حلقات لان هناك سيناريو جرائم اخري سيفعلها …

وفي حين اخر يخاف بيبولات ان ياتي غوندوغدو الي الكهف وان يشكفه انه هو الباسيتي ….

ونحن نتابع معك لماذا قد يطول دور الباسيتي الي بعض حلقات …

مقتل روساء القبائل الذين وضعوا ألينجاك في مواجهتهم من اجل ارطغرل وكما يقول بيبولات انه سوف يعرف ما يقوم به جيدا ,وبيبولات غاضب جدا من روساء القبائل الذين ساندو ارطغرل في معركة ضد المغول وانه يريد الاتنقام منه واحد تلو الاخر وانه لن يفعل ذلك الي خلف قناعة الباسيتي ,أي انه سوف يعود مجازره اتجاه ابناء عمومته ,ولذلك قد يطول كشفه لبعض حلقات اخري