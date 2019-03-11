وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2019

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تم اعتماد جدول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي2018/2019، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، متمنيا لجميع الطلبة النجاح والتفوق في الامتحانات، وهو ما كان ينتظره كل بيت مصري له طالب يدرس في الثانوية العامة، وجاري رفعه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما من المقرر بدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2019، وانتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.
وقد تم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لأتحاد طلاب مصر، وبحضور ممثل الطلاب، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر، والذي تم عقده بشأن أخذ أراءهم حول الجدول، بالإضافة إلى عمل استطلاع للرأي على صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، لأخذ أراء الطلاب حول مواعيد جدول الامتحانات، وقد شارك قرابة 180 ألف طالب في الاستطلاع الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم.
وتم تلبية رغبة الطلاب في وضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب الدراسية، وذلك بتوفير 4 أيام ونصف لامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وتوفير 3 أيام ونصف لمادة الجغرافيا والكيمياء، لتصبح مواعيد جدول الامتحانات متوافقة مع الطلاب ، وتعطيهم الفترة الزمنية الكافية للدراسة قبل الامتحان.
جدول الامتحانات
- يوم السبت الموافق 8 يونيو : يبدأ امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات من 9 حتى الساعة 10، بينما يبدأ امتحان التربية الدينية في نفس اليوم من الساعة 12,30 إلى 2 ظهرا.
- يوم الإثنين الموافق 10 يونيو : سيبدأ امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف من 9 حتى الساعة 10 ونصف، كما يتم امتحان الإحصاء في نفس اليوم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12,30 ظهرا.
- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: سيبدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرا.
- يوم السبت الموافق 15 يونيو :سيبدأ امتحان الرياضيات التطبيقية ” الاستاتيكا” من 9 حتى 11 صباحا.
- يوم الإثنين الموافق 17 يونيو : سيبدأ امتحان الإحياء من الساعة 9 حتى الساعة 12، ويبدأ امتحان الديناميكا من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا، ويبدأ أيضا امتحان الفلسفة والمنطق من الساعة 9 حتى 12 ظهرا.
- يوم السبت الموافق 22 يونيو: سيبدأ امتحان الفيزياء من 9 حتى 12 ظهرا، بينما يبدأ امتحان التاريخ من 9 حتى الساعة 12 ظهرا.
- يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو : سيبدأ امتحان الكيمياء من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرت ، بينما يبدأ امتحان الجغرافيا من 9 حتى 12 ظهرا .
- يوم السبت الموافق 29 يونيو : يبدأ امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ثلاث ساعات من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرا، وامتحان الرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل” من الساعة 9 حتى 11، بينما يبدأ امتحان علم النفس والاجتماع من الساعة 9 حتى 12 ظهرا.
- يوم الإثنين الموافق 1 يوليو : سيبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 حتى 11 صباحا، بينما يبدأ في نفس اليوم امتحان التربية الوطنية من الساعة 11,30 حتى الساعة 1 ظهرا.
- الأربعاء الموافق 3 يوليو : يبدأ امتحان الرياضيات البحتة ” جبر وهندسة فراغية ” من الساعة 9 حتى 11 صباحا.