وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2019

تم اعتماد جدول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي2018/2019، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، متمنيا لجميع الطلبة النجاح والتفوق في الامتحانات، وهو ما كان ينتظره كل بيت مصري له طالب يدرس في الثانوية العامة، وجاري رفعه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما من المقرر بدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2019، وانتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.

وقد تم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لأتحاد طلاب مصر، وبحضور ممثل الطلاب، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر، والذي تم عقده بشأن أخذ أراءهم حول الجدول، بالإضافة إلى عمل استطلاع للرأي على صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، لأخذ أراء الطلاب حول مواعيد جدول الامتحانات، وقد شارك قرابة 180 ألف طالب في الاستطلاع الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتم تلبية رغبة الطلاب في وضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب الدراسية، وذلك بتوفير 4 أيام ونصف لامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وتوفير 3 أيام ونصف لمادة الجغرافيا والكيمياء، لتصبح مواعيد جدول الامتحانات متوافقة مع الطلاب ، وتعطيهم الفترة الزمنية الكافية للدراسة قبل الامتحان.

جدول الامتحانات