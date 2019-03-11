التعليم تنشر جدول الامتحان التجريبي لشهر مارس 2019 للصف الأول الثانوي

نشرت وزارة التربية والتعليم جدول الامتحان التجريبي لشهر مارس 2019 لطلاب الصف الأول الثانوي العام والذى يبدأ يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 وينتهى يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 وهو الامتحان التجريب الثاني وأكدت الوزارة بأن درجات هذا الامتحان التجريبي الثاني لن تضاف للمجموع وأن الهدف الرئيسي من هذا الاختبار هو تدريب الطلاب على الامتحان باستخدام التابلت، وأن الوزارة سوف تبدأ فى صرف كارت انترنت مجانى لجميع طلاب الثانوية العامة للدخول من خلاله على الامتحان التجريبي والتدريب عليه، سواء كانت هذه المدارس مجهزة بشبكات الإنترنت أو لم يتم تجهيزيها حتى الآن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت بأنه سيتم عقد 4 اختبارات كل عام فى الصف الأول الثانوي سيتم احتساب نتيجة الاختبارين الأخيرين فقط وهما اختبارات شهري مايو ويونيو لطلبة الصف الأول الثانوي فقط، أما اختباري شهر يناير ومارس فلن يتم احتسابهم لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسى الحالى 2018 / 2019 كما قررت الوزارة اعتبارا الصف الأول الثانوي العام فى نظام الثانوية العامة التراكمية تجريباً لجميع السنوات القادمة.

جدول الامتحان التجريبى لشهر مارس 2019 للصف الأول الثانوي

يوم الأحد 24-3-2019 امتحان اللغة العربية. يوم الاثنين 25-3-2019 امتحان الأحياء. يوم الثلاثاء 26-3-2019 امتحان اللغة الأجنبية الثانية. يوم الأربعاء 27-3-2019 امتحان الجغرافيا. يوم الخميس 28-3-2019 امتحان اللغة الإجنبية الأولى. يوم الأحد 31-3-2019 امتحان الرياضيات. يوم الاثنين 1-4-2019 امتحان الفلسفة والمنطق. يوم الثلاثاء 2-4-2019 امتحان الفيزياء. يوم الأربعاء 3-4-2019 امتحان التاريخ. يوم الخميس 4-4-2019 امتحان الكيمياء.

جدول الامتحان التجريبي لشهر مارس 2019 للصف الأول الثانوي