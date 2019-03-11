الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم

من المقرر بدأ امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، وتنهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، وبعد اعتماد وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، مساء يوم السبت جدول امتحان الدور الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم رفعه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ولأول مرة في تاريخ التعليم في مصر، يتم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لأتحاد طلاب مصر، بشأن أخذ مقترحاتهم وأراءهم حول الجدول المعد من قبل وزارة التربية والتعليم، كما تم عمل استطلاع رأي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” ، بشأن ملاحظتهم حول مواعيد جدول الامتحانات، وذلك ما شجع الطلاب على المشاركة بواقع 180 ألف طالب وإبداء أراءهم حول الجدول الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم.

وكانت من أهم مقترحات الطلاب حول الجدول، وضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب، وقد تم تلبية رغباتهم بالفعل وتوفير 4 أيام ونصف لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وتوفير 3 أيام ونصف لمادة الجغرافيا والكيمياء، لتصبح بذلك مواعيد الامتحانات متناسبة مع الطلاب، وتعطيهم الوقت الكافي للدراسة قبل بدأ الامتحانات، وتسهل عليهم الأمور وتعطيهم بعض الراحة.

جدول الامتحانات