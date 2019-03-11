تراند اليوم : النيابة تُحقق مع رانيا يوسف بشأن الفيديو الإباحي...

استدعت النيابة العامة المصرية، الفنانة رانيا يوسف للاستماع لأقوالها، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، لتباشر التحقيق في الواقعة، بعد أن قام بنشر أحد مقاطع الفيديوهات الإباحية مع المخرج والبرلماني خالد يوسف ونسبه إليها.
وادعى الشخص المجهول الذي قدمت رانيا يوسف بلاغا ضده، أنها هي من تظهر خلال الفيديو.
وجاء في البلاغ، أن الفنانة رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و"يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.
وتابع البلاغ، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، ألقت القبض على شبيهة رانيا يوسف وهي الراقصة كاميليا، ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة والمتهم فيها الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان بالإضافة للراقصة كاميليا.
وكتبت الفنانة رانيا يوسف على حسابها بعد التأكد من ان من ظهرت في الفيديو ليست هي، قائلة:" يا تري هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعه الاعتذار علي اسمي وسمعه بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه علي السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات انا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اَي حد نهش في عرضي وعرض بناتي او قال عليا كلمه مسيئة في حقي او في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار ".