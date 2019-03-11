تراند اليوم : بالفيديو: رانيا يوسف في قلب “فضيحة جنسية” جديدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إباحي نسب للممثلة المصرية رانيا يوسف، غير أن الفنانة المثيرة للجدل نفت أن تكون هي من تظهر في الفيديو، مهددة بمقاضاة من يسيء إليها.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، أن هناك موقعا إلكترونيا غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها في فيديو فاضح.

وأكدت أن الفتاة التي في الفيديو لا تشبهها لكنهم استغلوا اسمها لكي يزيد عدد مشاهدي الفيديو.

وقالت رانيا : “اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة، وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا “ملطشة”، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ”.

وفي نهاية الحديث، أكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها.