ميلاد اسد الامارات يتصدر تويتر احتفالاً بميلاد محمد بن زايد

تصدر وسم ميلاد اسد الامارات منصات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر في دولة الامارات اليوم احتفالاً بذكرى ميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد المغردون على أن يوم ميلاد سموه هو يوم فرح لكل الإماراتيين، مشيرين إلى أنه حقق العز والفخر للبلاد وأنه فعلا "أسد الإمارات" وحامي حماها.

فقال أحد المغردين: "كل عام والإمارات بكم بخير. إن يوم ميلاد أسد الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هو ذاك اليوم الذى ولد نبض الإمارات وروح زايد الذى يتمتع بالقيادة والقدوة، وبمثابة رمز التواضع والطيبة، متمنين له عمراً مديداً زاخراً بالنجاح والعطاء و السعادة والصحة والازدهار"

كما نشر مغردون صورا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مراحل عمرية مختلفة مرفقينها بأجمل عبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة.

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وقال أحد المغردين: "#محمد_بن_زايد #ميلاد_اسد_الامارات كل عام وانت فرحه شعب الامارات .. الله يحفظك لنا"

وقال آخر: "كـل عـام وهـيـبـتـك تـهـز جـبـال.. كل عام وضحتك تسعد وطن".

وقالت مغردة أيضا: "الناس تقولك كل عام وانت بخير ... وانا اقولك انت الخير لكل عام سيدي "

وأشاد بعض المغردون أيضا بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف. فقالت إحدى المغردات: "هيبة بلد... تهتف له شعوب وتقول: أنا أشهد إن زايد.. خلّف له ولد."