استعلام عن المنحة القطرية - منحة قطر الدفعة الخامسة (بالأسماء 55 ألف مواطن)

ننشر لكم في وكالة سوا الإخبارية، رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الرابعة للأسر الفقيرة والمحتاجين في القطاع، والتي تم البدء بتوزيعها يوم الاثنين في فروع البريد.

رابط الاستعلام بالاسماء اضغط هنا او هنا

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، قد اعلنت عن مواعيد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت الاتصالات في تصريحٍ صحفي أوردته عبر صفحتها في (فيسبوك) إنه سيتم صرف الدفعة الثانية لمساعدات الأسر الفقيرة في غزة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساءً.

وأوضحت الاتصالات أن الصرف سيكون في اليوم الأول حسب الأحرف "آ أ إ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز"، فيما سيجري في اليوم الثاني الصرف حسب الأحرف "س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل ن ه و ي"، مشيرة إلى أنه سيتم في اليوم الثالث الصرف لحرف "م".

وذكرت أن الصرف سيكون للمستفيد شخصيا بموجب الهوية الشخصية، مشددة على ضرورة اصطحاب صورة الهوية الشخصية، والتوقيع على سند الصرف عدد (2).

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ويشرف على عملية صرف 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة والبالغ عددها 55 ألف، موظفين وطواقم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكان القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة كشف لوكالة سوا عن تفاصيل العرض الذي قدمته إسرائيل لقيادة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عبر وفد المخابرات المصرية خلال زيارته الأخيرة إلى غزة.

وذكر أن الاحتلال وعد بتقديم العديد من التسهيلات لسكان قطاع غزة، والتي تعهد بتنفيذها على مرحلتين. وفي تفاصيل المرحلة الأولى أشار أبو ظريفة أن الاحتلال وعد بزيادة مساحة الصيد البحري تدريجيا من 10 حتى 15 ميلا من الشمال حتى الجنوب.

وقال إن الاحتلال تعهد بزيادة كمية السلع والسماح بتصدير السلع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وادخال بعض المواد التي كان يسميها ذات الاستخدام المزدوج.

كما تضمن العرض الإسرائيلي بحسب أبو ظريفة زيادة كمية الكهرباء من خلال السماح بادخال الأموال المتعلقة بالسولار الصناعي، وإصلاح خطين كانا معطلين منذ ما قبل عام 2014، ما يؤدى لوصول ساعات الوصل إلى 12 ساعة يوميا.

وأكد أن إسرائيل وعدت بالسماح بإدخال الأموال إلى قطاع غزة من اجل تحسين الواقع الحياتي والانساني عبر الامم المتحدة والاطراف الاقليمية.