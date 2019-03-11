تراند اليوم : بالفيديو حقيقة وفاة الحاجة الحمداوية 11-3-2019

متابعات / الخليج 365/ نشرت احدى الصفحات الاخبارية المغربية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" خبر يفيد بوفاة الفنانة القديرة الحاجة الحمداوية بعد تدهور وضعها الصحي .
الخبر شكل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب متسائلين عن صحة الخبر ، وحقيقة الوضع الصحي للفنانة الحمداوية .
الامر الذي دفع احدى الفضائيات المغربية ، باستضافة الحمداوية عبر اتصال هاتفي ، نفت الأخيرة الخبر مؤكدة أنها تنام في هذه اللحظات في منزلها و تتمتع بصحة جيدة نافية إشاعة وفاتها.
و معلوم أن هذه الإشاعة سبق وأن لاحقت الحاجة الحمداوية في العديد من المرات ، التي تحدثت عن وفاتها وعن تدهور وضعها الصحي .
أول فيديو يكشف حقيقة وفاة الفنانة القديرة الحاجة الحمداوية :-