تراند اليوم : بالفيديو حقيقة وفاة الحاجة الحمداوية 11-3-2019

متابعات / الخليج 365/ نشرت احدى الصفحات الاخبارية المغربية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" خبر يفيد بوفاة الفنانة القديرة الحاجة الحمداوية بعد تدهور وضعها الصحي .

الخبر شكل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب متسائلين عن صحة الخبر ، وحقيقة الوضع الصحي للفنانة الحمداوية .

الامر الذي دفع احدى الفضائيات المغربية ، باستضافة الحمداوية عبر اتصال هاتفي ، نفت الأخيرة الخبر مؤكدة أنها تنام في هذه اللحظات في منزلها و تتمتع بصحة جيدة نافية إشاعة وفاتها.

و معلوم أن هذه الإشاعة سبق وأن لاحقت الحاجة الحمداوية في العديد من المرات ، التي تحدثت عن وفاتها وعن تدهور وضعها الصحي .

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أول فيديو يكشف حقيقة وفاة الفنانة القديرة الحاجة الحمداوية :-