تراند اليوم : سبب وفاة ملكة جمال الكون للمراهقات

متابعات / الخليج 365/ توفت ملكة جمال الكون للمراهقات الاربعاء الماضي عن عمر لا يتجاوز 20 عاماً في النمسا .

وأكدت عائلة ملكة جمال الكون للمراهقات " لوتي فان دير زي" أن ابنتهم وافتها المنية ، بعد رحلة عائلية إلى النمسا لأجل الاحتفال بيوم ميلادها.

جاء ذلك خلال منشور نشرته على المنصات الاجتماعية قائلة: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6أذار عند الساعة العاشرة و47 دقيقة".

وأضافت العائلة في تدوينة على إنستغرام "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل".

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ورحلت الحسناء الهولندية عن الحياة خلال أيام الاحتفال بعيد ميلادها، وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى.

وتمّ تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي العام الموالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، وبدأت مسارا مهنيا حافلا في عرض الأزياء.

وبعدما أصيبت أعضاء الراحلة بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل ولم يعد يقوم بأي نشاط، وافقت العائلة على إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية.