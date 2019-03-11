تراند اليوم : فحص 100 دولار (query mosa gov ps qmarch100) اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار - مارس 2019...

غزة / الخليج 365

أطلقت وزارة التنمية في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات روابط مباشرة لفحص واستخراج اسماء المشمولين في المنحة القطرية الدفعة الرابعة للعام 2019 ، لجميع الباحثين الراغبين بالفحص والتعرف على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية الدفعة الجديدة في جميع محافظات قطاع غزة .

وأكد وكيل وزارة التنمية الإجتماعية يوسف ابراهيم أن الصرف سيكون لمن استفادوا من المنحة القطرية آخر مرة وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط، حيث سيبدأ الصرف اليوم الإثنين من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة 4 مساءاً، أيام "الاثنين الثلاثاء الاربعاء".

مواعيد صرف المنحة الأميرية القطرية الدفعة الرابعة :-

يبدأ صرف المساعدات الأسر الفقيرة يومي الاثنين والثلاثاء و الاربعاء تاريخ 11-12-13 / 3 / 2019 من الساعة 8 صباحاً، حيث يشمل اليوم الأول حسب الأحرف : (آ أ إ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز) أما اليوم الثاني حسب الأحرف (س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل ن ه و ي) ، أما اليوم الثالث حرف م.

وستتم عملية توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع.

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آلية صرف دفعة 100 $ :-

نوهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - فلسطين أن الصرف للمستفيد شخصيا بموجب الهوية الشخصية، فعلى المستفيد إصطحاب صورة الهوية الشخصية، ومن ثم التوقيع على سند الصرف عدد (2)، وكتابة رقم الجوال على نسخة سند الصرف الخاص بدائرة الحسابات.

وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإغاثية لسكان قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.

يُذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد وقعت مؤخرا مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره (20) مليون دولار أمريكي لمدة عام، لصالح تنفيذ برامج "النقد مقابل العمل" لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية.

رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة الجديدة 2019 :-

يمكنكم التعرف على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الجديدة مباشرة من موقع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي ، فقط اضغط على الرابط السابق ومن ثم ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ، حيث سيظهر لك موعد صرف المنحة القطرية الخاصة بكم بكل سهولة .