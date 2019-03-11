تراند اليوم : سبب وفاة الحاجة الحمداوية ... هل توفت الفنانة الحمداوية - هل ماتت الحمداوية ؟!

متابعات / الخليج 365/ يتسائل الكثيرين عن سبب وفاة الحاجة الحمداوية ، وحقيقة خبر وفاة الفنانة الحمداوية وطبيعة الحالة الصحية للفنانة الحمداوية ، خصوصاً بعد قيام عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار تتحدث عن وفاة الفنانة الحمداوية بشكل مفاجيء .

الخبر شكل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب متسائلين عن صحة الخبر ، وحقيقة الوضع الصحي للفنانة الحمداوية .

الامر الذي دفع احدى الفضائيات المغربية ، باستضافة الحمداوية عبر اتصال هاتفي ، نفت الأخيرة الخبر مؤكدة أنها تنام في هذه اللحظات في منزلها و تتمتع بصحة جيدة نافية إشاعة وفاتها.

و معلوم أن هذه الإشاعة سبق وأن لاحقت الحاجة الحمداوية في العديد من المرات ، التي تحدثت عن وفاتها وعن تدهور وضعها الصحي .

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الفنانة القديرة الحاجة الحمداوية ترد على خبر وفاتها :-

يذكر أن الحاجة الحمداوية من أشهر المطربات الشعبيات في المغربية، حيث تعتبر من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة،إذ ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية، في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ، ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر.