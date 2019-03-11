تراند اليوم : فيديوهات العنتيل الجديد 2019 جديد فيديو اسماعيل عنتيل المحلة الجديد ( 35 مقطع فاضح)

متابعات / الخليج 365/ انتشرت مقاطع مسربة لفيديوهات جنسية واباحية لشخص يدعى "اسماعيل" البالغ من العمر 39 عامًا عنتيل المحلة الجديدة ، في فضيحة صاعقة لمحافظة المحلة في جمهورية مصر العربية يقوم بتصوير مقاطع اباحية لسيدات القرية دون معرفتهم والاهالي يمتنعون عن تقديم بلاغات ضده

وحول تفاصيل هذه الفيديوهات أكدت عدد من المصادر المحلية ، دخول العنتيل فى رهان مع أحد اصدقائه على سيدة، ونجح فى تصويرها، وحدث خلاف بينه وبين صديقه، وقام صديقه بنشر الفيديوهات بالقرية، وافتضاح أمره.

وشهدت القرية، حالة من الغليان بعد ظهور الفيديوهات الجنسية، وتبين أن من بين السيدات اللاتى ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال، وقام صاحب المحل المستأجر له، بطرده منه.

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من جانبه، أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أنه المديرية أو مركز شرطة المحلة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى ضد صاحب الفيديوهات الجنسية، مطالبا الأهالى المتضررين بالتوجه لمركز شرطة المحلة لتقديم بلاغات ضده حال رغبتهم فى ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قام صاحب المنزل المقيم فيه العنتيل، بطرده هو وأسرته من محل إقامته، بينما قام الأخير بالهروب من القرية خوفا من فتك الأهالى وأزواج الضحايا به.

اسماعيل عنتيل المحله الجديد فيديوهات وصور :-