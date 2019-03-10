ماجد المصري يصارع محمد رمضان في مسلسل "زلزال"

كشفت سينرجي الشركة المنتجة لمسلسل "زلزال" الذي يلعب دور بطولته النجم المصري محمد رمضان، عن بعض أحداث المسلسل وشخوصه.

ويجسّد النجم ماجد المصري شخصية رجل ثري ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومع تصاعد الأحداث يدخل ماجد ورمضان فى صراع طوال أحداث المسلسل.

وفى السياق ذاته ، يكثف مخرج العمل إبراهيم فخر التصوير خلال الفترة المقبل، حيث تصور حاليا أحداث المسلسل فى منطقة شبرامنت، بعد أجازة حصل عليها فريق العمل لتغيير الديكورات.

يشار إلى أنّ مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية، بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.