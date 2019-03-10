الموت يغيّب الأميركي جان مايكل بطل "إيروولف"

غيّب الموت الممثل الأميركي جان مايكل فينسنت بطل المسلسل التلفزيوني العسكري "إيروولف" في الثمانينات، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية أدّت إلى وفاته، عن عمرٍ ناهز 73 عامًا.

وتوفي جان مايكل فينسنت في يوم العاشر من فبراير في آشفيل في ولاية كاليفورنيا الشمالية، وفقًا لما جلء في وثيقة الوفاة، ولم يتضح بعد سبب عدم ورود نبأ وفاته في وسائل الإعلام الأميركية إلا بعد شهر تقريباً على حدوثها.

وعُرف فينسنت بوسامته وشعره الأشقر وعينيه الزرقاوين وقد بدأ مسيرته الفنية في أفلام الويسترن والحركة إلى جانب نجوم من أمثال تشارلز برونسون وجين هاكمان وجون وأين، لكنه اشتهر في مسلسل "إيروولف" الذي بدأ عرضه في العام 1984، وفق موقع "زهرة الخليج".