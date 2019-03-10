تراند اليوم : شاهد الان ..عنتيل المحله الكبرى ..عنتيل جديد ..عنتيل المحلة الجديد

زوارنا الكرام نقدم لكم لمحة عنتيل المحله ..عنتيل المحلة الجديد
ويعتبر عنتيل المحله صاحب محل يتم في تصليح الموتير المتنقل وتسمي توك توك وتم القبض علي صاحب المحل مع بعض الفتيات داخل احد الشقة التي بجوار المحل
وكما كثرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في عملية البحث عن المقاطع الاباحي التي تم تسجيلها من قبل عنتيل مع الفتيات وحيث تم نشر بعض من الافلام التي تم تسجيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وحسب اليوم السابع عنتيل المحلة الجديد تم الحصول علي بعض الفيديوهات المسربه والتيي ظهرت به بعض السيدات التي مارست الرزيلة معه وحسب المعلومات المسربة فانه تم تصوير اللافلام للسيدات عن طريق كاميرا فيديو وحيث قام بوضع الافلام علي جهاز الخاص وحيث احد الاصدقاء له تم نسخه علي فلاش وتم تهديده به في حال عدم تلبية احتياجاته
وفي اخر الاخبار التي تم تداوله فان عنتيل قد تراهن مع بعض اصدقائه علي تصوير سيدة مع في مقطه مخل بالادب وقد نجح عنتيل في تصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم فضح امر السيدة
وفي حاله انه تم مشاهدة الفيديو في القرية التي كان يسكن به عنتيل حيثو حدثت حالة غليان في القرية بعد ظهور الفيديو المخل بالادب مع السيدة وكما يذكر انه السيدات التي مارس معها الرذيله كانو متزوجون ومعها اطفال وفي حاله قفام صاحب المحل من طرده من المحل وكما قام صاحب الشقة ايضن من طرده خوف علي نفسه من الاشتباه به
وكما اكد اللواء طارق مدير امن الغريبية انه لم يتم ابلاغه بخصوص الفيديوهات التي تم نشره وكما تطالب اهل القرية بمحاسبه عنتيل اشد عقوبه علي ما فعله من جرائم غير اخلاقية
وكما قام صاحب الشقة بهروب من القرية خوف علي نفسه من ان يتم محاسبة علي جرائم التي قام به عنتيل