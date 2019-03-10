حقيقة وفاة ديمة قندلفت في الجزائر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، نبأ وفاة الفنانة السورية ديمة قندلفت في حادث سير، لكن سرعان ما تبين أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق متصل، قالت قندلفت أنها حزمت حقائبها استعداداً للسفر إلى الجزائر، للالتحاق بأبطال المسلسل السوري الجزائري المشترك "ورد أسود".

وأوضحت أن العمل الجديد من تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين، وهو ثاني أعمالها هذا الموسم بعد مسلسل "سيرة الدم" مع المخرج الإنكليزي بيتر ويبر.

وتؤدي في العمل الأول شخصية "صوفي" وهي سيدة أعمال مهمة وذات نفوذ عالي تربطها علاقة وثيقة بـ"رشيد" (خالد بن عيسى)، وهي تمتلك فندق وأعمال تجارية كثيرة في دمشق والجزائر.