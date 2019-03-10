شاهد: رشيد الوالي وسعاد صابر يشعلان مواقع التواصل

انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنان والمخرج المغربي رشيد الوالي دفعه للفنانة سعاد صابر، بطريقة اعتبرت غير لائقة؛ محاولا الإقتراب من زوجته.

ووثق أحد الحضور الحدث، من خلال تصوير مقطع فيديو مدته دقيقة، لسلوك الوالي وهو يدفع الممثلة سعاد صابر، بدافع الاقتراب من زوجته التي كانت مشاركة في الاحتفال.

واستنكر نشطاء موقع "فيس بوك" تصرف الفنان رشيد، وكتب أحدهم معلقا: "جاي يحتفل بعيد المرأة، دفع امراة قد الأم ديالو".

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وعلق آخر: "تصدمت حشومة دفع سيدة كبيرة، هاديك كل مغربي كيشوف فيها الأم ديالو محترمهاش، والله حتا بقا فيا الحال بزاف".

وكتب آخر مستغربا: "نقولوا ما قصدش، كان على الأقل يعتذر منها، ولا شنو ما كتستاهلش؟".