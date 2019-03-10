تراند اليوم : اباحي مشاهير خالد يوسف شيماء الحاج ومنى فاروق (افلام للكبار 2019+18) سكس مني فاروق وشماء الحاج مع المخرج خالد يوسفxxx

أصدرت النيابة العامة المصرية حكماً بتجديد حبس كل من منى فاروق وشيماء الحاج 15 يوماً اضافياً على خلفية قضية الفيودهات المسربة .

جاء ذلك خلال جلسة محكمة عرضت فيها كل من الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج اليوم الاحد أمام محكمة مدينة نصر في القاهرة .

وظهرت الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج أمام الكاميرات مغطيتين وجهيهما .

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.

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وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.

يذكر أن الفنانة منى فاروق هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية، ورقيقة.