حقيقة وفاة الحاجة الحمداوية في المغرب

لم تسلم الفنانة القديرة الحاجة الحمداوية من ويل الإشاعة، بعد أن خرجت صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاتها، الأمر الذي أثار ضجة واسعة وجدل كبير بين النشطاء.

من جهتها، نفت الفنانة المغربية الخبر، مؤكدة أنها تنام في هذه اللحظات في منزلها و تتمتع بصحة جيدة، قائلة: "معلوم أن هذه الإشاعة سبق وأن لاحقت الحاجة الحمداوية في العديد من المرات".

الحاجة الحمداوية مطربة شعبية مغربية، من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة (تراث شعبي أصيل موغل في القدم)، حيث ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية، في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ، ينظر فيه إلى الفن نظرة دونية لا ترقى لحاله هذه الأيام.