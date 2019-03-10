الصين تعتزم إنشاء مزارع خاصة للأفيال فقط

في خطوةٍ جديدة، تعتزمً الصين زراعة محاصيل مخصصة للأفيال البريّة للرعي، وأرجعت ذلك في إطارِ محاولاتها توفير سبل العيش للمزارعين المحليين وإنعاش الاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن تقوم محافظة يونان الواقعة جنوب غربي البلاد بإنشاء مزرعة خاصة في منطقة حماية طبيعية بمقاطعة منغاي، حيث كثيرا ما يغير 18 فيلا على محاصيل المزارعين من قرى في المنطقة.

وستشمل المزرعة البالغ مساحتها 126 فدانا زراعة الذرة وقصب السكر والخيزران والموز.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية، عن مسؤول لم تذكر اسمه في مكتب رعاية الغابات المحلية، قوله إن حماية السكان المحليين شيء أساسي للحفاظ على الأفيال الآسيوية.

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والأفيال البرية الآسيوية من الأنواع المحمية في الصين، وقد سمحت جهود الحفاظ عليها إلى ارتفاع أعدادها في البلاد إلى حوالي 300 فيل.

كما هو الحال بالنسبة للأفيال الأفريقية، فإن الأفيال الآسيوية معرضة لخطر شديد بسبب تدمير موطنها الأصلي وعمليات الصيد غير المشروع، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 30 ألف فيل في البرية.