تراند اليوم : لبنان تتصدر أعلى نسبة للعنوسة في الوطن العربي .. فما ترتيب فلسطين؟

وكالات - الخليج 365

تتصدر لبنان قائمة الدول العربية بأعلى معدل للعنوسة، حيث بلغ معدل العنوسة 85% حسب آخر الدراسات.

ووفق وكالة " الأناضول" فإن الوطن العربي يشكل نسبة عالية من العنوسة في مجتمعاتها وذلك لعدة أسباب منها الاجتماعية والاقتصادية وقد ارتفعت نسبتها في الفترة الأخيرة.

وبحسب الدراسة تأتي الإمارات بنسبة 75%، ومن ثم كل من سوريا والعراق بنسبة 70%.

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وبلغت النسبة في تونس 62%، ونحو 50% في الجزائر، بينما بلغت في كل من الأردن والسعودية 42%، ونحو 40% في مصر والمغرب.

وسجلت أدنى نسب عنوسة في كل من اليمن بنحو 30%، والبحرين بنحو 25%.

أما فلسطين فسجلت أقل نسبة عنوسة في العالم العربي، حتى أنها لم تُذكر في القائمة، ولكن آخر نسبة عنوسة تم إحصائها كانت عام 2017 بنسبة 7% فقط.

وأرجع الباحثون الاجتماعيون والاقتصاديون أسباب هذه المشكلة لعدة عوامل، منها اقتصادية كارتفاع أجور المهر، وغلاء المعيشة في معظم هذه المجتمعات، مع رواتب لا تلبي أدنى الاحتياجات، ومنها اجتماعية كزيادة الرغبة لدى الإناث في إكمال التحصيل العلمي، والحصول على فرص عمل تحقق لهن القدرة على الاستقلال والاعتماد على النفس.