تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 مدبلج للعربية HD.. إبليغلي في صدمة وأرطغرل يعلن الحرب

متابعات/ الخليج 365/ مسلسل ارطغرل الحلقة 139 مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 مدبلج تحميل وتنزيل مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 الذي يحكي عن قبيلة الكايي ونشاطاتها في القرن الثالث عشر الحلقة 139 من ارطغرل تتضمن حقبة جديدة من الصراع مع المغول والصليبين مسلسل ارطغرل الحلقة 139 مدبلج يعتبر من أقوى المسلسلات التركية الحصرية التي حازت وسيطرت على ترند مشاهدات المسلسلات للسنوات الثلاث الأخيرة ، الأن مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 عبر موقع الترجمة الحصرية موقع النور العربي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 مدبلج كامل بجودات عالية.

وشهدت الاحداث الأخيرة سيطرة ارطغرل والكاي على كامل سوغوت وطرد أبناء قبيلة أومور من الحكم ، وإعادة تنصيب أرطغرل أميراً للقبائل، ففي أرطغرل 138 نشبت معركة شرسة بين رجال دراغوس والمغول و محاربي أرطغرل، انتهت بمقتل عدد كبير من محاربي ألينجاك وأبناء أومور ومن رجال دراغوس ، وإصابة أورانوس مساعد دراغوس، ونجاح بامسي وتورغوت وعبد الرحمن بتحرير كويكاس وأخذه بعيداً عن أنظر المغول والصليبين.

كما شهدت الحلقة اعادة رفع اعلام الكاي في سوغوت، ومقتل مساعد يبولات على يد بامسي أثناء مطادرته لهم، ابان تحرير السلطان كويكاس.

سليمان يقع بأسر رجال الباستي أثناء نقله لرسالة من أرطغرل لرجال قبيلة جندودو الهاربين في الجبال من بطش المغول، ويتعرض لتعذيب من خلال الحرق بالنار على يد يبولات.

وتكتشف ابليغلي حقيقة شقيقها الباستي وتكون في صدمة كبيرة عند معرفتها بأنه هو الذي يقف وراء المذابح التي وقعت بحق القبائل التركية وتهجيرها من موطنها وبأنه خائن وتابع لقائد المغول هولاكوا.

بدوره يتجه أرطغرل للثأر والبحث عن قاتل ابنه أخيه سليمان، ويبدأ بالشكك بيوبلات ومراقبته ، ليتأكد من ذلك، ويبدأ حرباً بالخفاء بحق مصالح المغول على حدود سوغوت وخارجها.

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وتعتبر قناة TRT One هي القناة التركية الرسمية الأولى حيث تذيع الحلقة الجديدة من الجزء الرابع للمسلسل كل يوم أربعاء الساعة 8.30 مساءً بتوقيت مصر ، و الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر ، و الساعة 10.30 مساء بتوقيت دبى الامارات ، و الساعة 7.30 مساء بتوقيت المانيا والسويد.

أمّا القناة الثانية التي تعرض قيامة ارطغرل هي قناة دعوة ،حيث يتم إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءً والإعادة الساعة 12.30 ظهراً .

ويعرض ايضًا مسلسل قيامة ارطغرل عبر قناة اليرموك ايضًا عبر قناة اليرموك ، حيث تذيع الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل الخميس من كل أسبوع الساعة 8 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية وقطر ، والاعادة يوم الجمعة الساعة 1 ظهرا واعادة ثانية يوم السبت الساعة 3.30 عصرا.

ونأتي علي القناة الاربعة والاخيرة التي تذيع مسلسل قيامة ارطغرل وهي قناة فور شباب ، حيث تذيع هذه القناة الحلقات الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الرابع يوم الاحد من كل اسبوع فى تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية ، وهناك ثلاثة إعادات لهذه الحلقة وتكون جميع الاعادات يوم الاثنين ،بحيث تكون الاعادة الاولى الساعة 3 صباحاً والثانية الساعة 10 صباحاً والاعادة الثالثة تكون الساعة الخامسة مساءً .

سيتم اضافة رابط البث المباشر يوم الاربعاء كما ذكرنا بالاعلي الساعة 8 مساءاً فور بدء البث.