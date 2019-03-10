تراند اليوم : تاريخ عطلة الربيع 2019 الجزائر

متابعات / الخليج 365/ يتسائل الكثير من طلاب وطالبات الجامعات الجزائرية عن تفاصيل وموعد العطل الربيعية للعام 2019 ، للتعرف على الموعد الرسمي للعطلة الربيعة للعام 2019 ، خصوصا بعد تداول الكثيرين أنباء تتحدث عن تقديم العطلة الربية في الجزائر .

فقد أصدرت وزار التربية والتعليم الجزائري قرار ينص على تقديم العطلة الربيعية للعام 2019 وتمديدها، وذلك في غمرة المظاهرات الطلابية في الجامعات ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقررت الوزارة خلال بيان رسمي اصدرته أمس ، تعديل رزنامة العطلة الربيعية حيث تنطلق من يوم الاحد 10 مارس 2019 مساءاً إلى غاية 4 أفريل2019 مساءاً وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 220 المؤرخ في 9مارس 2019، الذي يعدل ويتتم القرار رقم 804 المؤرخ في 2سبتمبر 2018 المحدد لرزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2019/2018 .