إعلان حركة للنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات قريباً

موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين الذي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون خلال شهر رجب الجاري، حيث دعي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم جميع المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الخارجي علي موقع نظام نور من اجل الاستعلام عن النتائج برقم الهوية والسجل المدني من اجل وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية على موقع نظام نور من خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم .

يعتبر تحديث بيانات المعلمين والمعلمات مهم جدا لمن يريد من المتقدمين والمتقدمات النقل بين الإدارات والمدارس حيث سيتم اعتماد نتيجة الحركة في خلال الأيام القليلة المقبلة بعدها سيتح فترة من اجل تقديم الاعتراض علي النتيجة والتي تستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي والخارجي.

إعلان حركة للنقل الخارجي

وزارة التعليم السعودي أوضحت الضوابط والشروط لجميع متقدمي النقل الداخلي والخارجي لهذا العام، حيث يقوم قائدي المدارس بتحديث البيانات للمعلمين والمعلمات حيث تتم عمليات تسجيل الرغبات وفقا لبعض الشروط أولاً سنة التقديم حيث تتم طرح جميع أيام الغياب بدون عذر خلال السنة بعدها تتم المفاضلة حسب الأداء الوظيفي للعام السابق.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتلبية كافة رغبات المتقدمين والمتقدمات، كما تحرص على المراجعة الدقيقة لكي تستفيد من كل الفرص الشاغرة لديها، موضحا بان كافة المراجعات توضح بان الراغبة الواحدة تتناسب مع احتياج التخصص الذي يعمل فيه المعلم آو المعلمة.