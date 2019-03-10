حوتٌ ضخم يحاول ابتلاع غطّاسٍ في عرض البحر

قال الغطّاس والمصوّر المحترف "راينر شيمبف"، في إطار وصفه للحادثة التي تعرّض لها خلال عمله في عرض البحر:" إنّ حوتاً ضخماً حاول ابتلاعه، ماتسبّب بإصابات مختلفة في أنحاء جسمه".

وقصّ شيمبف ما حدث معه لموقع " Barcroft Animals"، حيث كان يصوّر مع أصدقائه فيلماً وثائقياً عن حياة الحيوانات البحرية في منطقة قريبة من جنوب أفريقيا.

وتابع شيمبف:" لقد كان هدفنا تصوير الحوت والأسماك الأخرى، لكن بعد لحظات غطّى الظلامُ المكان، وشعرت بآلام في الورك، وبدأت أقوم بكل شيء لكي أنقذ نفسي".

وأشار أصدقاؤه إلى أن راينر رجلٌ محظوظ، فالحيتان تتغذى على قطع صغيرة الحجم و لا تحب الحيوانات الضخمة الكبيرة.