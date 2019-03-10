تراند اليوم : هل اعدم الشيخ سلمان العودة 10-3-2019

متابعات / الخليج 365/ لا تزال قضية الداعية السعودي سلمان العودة تتصدر أكثر الموضوعات المتداولة عبر تويتر .

حيث أطلق نشطاء ومغردون من مختلف الجنسيات هاشتاغ #العودة_في_خطر ، للتحدث عن خطورة الوضع الصحي للداعية سلمان العودة ، وللتنبيه لخطورة الاقدام على قرار اعدام سلمان العودة ، لتعود قضية سلمان العودة للواجه من جديد .

حيث تسائل الكثيرين عن الوضع الصحي للداعية ، وحقيقة اقدام السلطات السعودية على اعدامه ، خصوصا بعد انعقاد محكمة سرية قبل أيام قليلة للتباحث في أمر تنفيذ قرار الاعدام بحق سلمان العودة .

مصادر مقربة من النيابة السعودية نفت خبر اعدام سلمان العودة حتى اللحظة ، وأنه لا يزال يقبع داخل محبسه في المملكة العربية السعودية .