ممثلة أمريكية تدخل القفص الذهبي للمرة الرابعة

بخاتمٍ مصنوع من الألماس يخطف الأنظار، أهدى "أليكس رودريغيز" لاعب البيسبول السابق بفريق "نيويورك يانكيز"، السبت 9 مارس/ آذار خطيبته نجمة البوب والممثلة والمنتجة "جينيفر لوبيز"؛ معلنين عن خطبتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرا صورة للخاتم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" إن لوبيز 49 عاماً وأليكس رودريغيز 43 عاماً أعلنا رسمياً خطوبتهما بعد علاقةٍ دامت أكثر من سنتين".

وكان الحبيبان نشرا صورة لهما يمسكان فيها بيد بعضهما البعض، فيما تضع لوبيز خاتماً ضخماً من الألماس يزن حوالي 15 قيراطاً، ورجّحت "ديلي ميل" أن تكون قيمته تناهز المليون دولار.

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وأوضحت الصحيفة أن رودريغيرز، الذي سيدخل "القفص الذهبي" للمرة الثانية اقترح على لوبيز فكرة الزواج خلال رحلة لهما إلى إحدى جزر البهاما.

وقال ممثّل لوبيز "بيني ميدينا:" إنهما في عطلةٍ ويتواعد الاثنان منذ شهر فبراير 2017، وقد خُطِبا اليوم".

يُشار إلى أن "لوبيز" التي تزوجت 3 مرات بدأت حياتها كراقصة ومغنيّة قبل أن تتحوّل أيضاً إلى عالم التلفزيون والسينما.