تراند اليوم : بالصور.. هذا ما قاله خالد يوسف بشأن سفره إلى فرنسا بعد ضبط شيما الحاج ومنى فاروق

نفي البرلماني والمخرج خالد يوسف هروبه من مصر إلى فرنسا، بعد اتهام شيما الحاج ومنى فاروق له بإجبارهما على الشذوذ الجنسي.

ونشر خالد يوسف، صورة من تأشيرة مغادرته من مصر لفرنسا وكانت يوم ١ فبراير .

وعلق على الصورة قائلاً: "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت أمس هرباً، أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي".

وتابع: "هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعاً على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد".

Advertisements

وكان عدد من المواقع الإخبارية نشرت خبرا يفيد بهروب البرلماني والمخرج خالد يوسف خارج مصر، عقب ضبط الممثلة منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد تداول فيديو جنسي لهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت المواقع، إلى أن هناك أنباء عن إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عن خالد يوسف إلى مجلس النواب، خاصة بعدما أكدت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، فى التحقيقات أن "مخرج شهير" غرر بهما وصور الفيديو الخاص لابتزازهما.

كما أشارت منى فاروق وشيما الحاج فى اعترفاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.