إيقافُ ممرّضة "ستيفن هوكينغ" بعد اتهامات بـسوء السلوك

بعد وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير "ستيفن هوكينغ" بدأت الجهات المعنية في بريطانيا إجراء التحقيقات في ملابسات وفاته، فقد أوقفت الجهاتُ الطبية البريطانية المتخصصة، مؤخراً، ممرضة كانت تقوم على رعايته طوال 15 عاماً، وفقاً لصحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وأشارت تقارير إلى أن إيقاف الممرضة "بارتيشيا داودي" البالغة من العمر 61 عاماً، جاء على خلفية شكوى من أسرة ستيفن هوكينغ؛ بشأن "سوء سلوك" رعايتها له.

غير أنه لم يُكشَف بعد عن أي تفاصيل بشأن القضية وطبيعة التهم ضد داودي، كما لم يُسمح لوسائل الإعلام من الاطّلاع على تفاصيل القضية وسط مخاوف من تحوّلها إلى ما يُعرف " العدالة السريّة" على حد قول "ميل أونلاين".

وستقرّر المحكمة السريّة، المنعقدة حالياً وجلسات الاستماع إلى داودي، مصيرَ الممرضة التي رافقت المريض العبقري 15 عاماً، ومن غير المحتمل أن يتم الكشف عن طبيعة التهم الموجهة إليها.

وكشفت تقارير أن الممرضة، وهي من مدينة "إبسويتش" كانت توقفت عن رعاية هوكينغ (76 عاماً) قبل عامين من وفاته في مارس الماضي.

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وذكرت مصادر في مجلس التمريض البريطاني أن جلسات الاستماع للممرضة ستستمر حتى نهاية مارس الحالي.

ومن ناحيتها، قالت داودي:" إن الأمر كله مزعج، ولكن لا تعليق على المسألة حالياً، وأنا لستُ مخولة للحديث مع أي أحد الآن".

وذكر مصدر مطّلع أن الممرضة داودي تواجه اتهامات "خطيرة"، في حين تم توجيه اتهامات من قِبل 10 ممرضات لزوجة ستيفن الثانية "إيلاين ماسون" في 2014 بالإساءة إلى زوجها هوكينغ، بحسب وكالة "سكاي نيوز عربية".

يذكر أن مجلس التمريض البريطاني تعهّد بأن يكون شفافاً وصريحاً بشأن القضية، على الرغم من سرّيتها.