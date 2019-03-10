زوجان تركيان يعيشان حياة بدائية على جزيرة تشيكك النائية

اختار زوجان تركيان في السبعينات من العمر العيش بعيداً عن زحمة المدن لـ 15 عاماً، في جزيرة تشيكك النائية، بحسب ما أفادت مصادر إعلام تركية اليوم الأحد.

يحافظ حسين أفكان وزوجته على الحياة البرية والبدائية في الجزيرة، ويعيش الزوجان المعروفان باسم "روبنسونز التركي" في مبنى حجري قديم في الجزيرة التي تقع على بعد 600 متراً من البر، وكان يقطنها سكان يونانيون قبل عقود.

ويقولون الزوجان إنهما يشعران بالسعادة على الرغم من كل الصعوبات التي يلاقيانها في الجزيرة، بحسب ما ذكر "سكاي نيوز".

عاد الزوجان إلى الجزيرة التي ولدا وترعرعا فيها، بعد العيش في ألمانيا لمدة 25 عاماً، على إثر مواجهتهما صعوبات مالية كبيرة بسبب علاج ابن لهما، كان يعاني من نزيف دماغي من العام 2003.

Advertisements

وقرر الزوجان بعد فقدان ابنهما الرحيل عن ألمانيا إلى الجزيرة التي تغطي مساحة صغيرة تبلغ 275 ألف متر مربع، وانتقلوا إليها بعد الحصول على إذن من أحد مالكي الجزيرة ويدعى نوح كاتارين.

عمل الزوجان على ترميم البيت اليوناني القديم، وشرعا في تربية الدجاج والبط والأغنام، ويلبي الزوجان احتياجاتهما من الكهرباء بواسطة توربينات رياح التي شيداها، وينقلان المياه من بئر في الجزيرة.