نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية : عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية التيرم الأول 2019 والتي تظهر قريبا، بعد انتهاء اعتماد جميع النتائج من السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتم إعلان نتائج جميع السنوات في المرحلة الابتدائية على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم الإعلان أولا عن أسماء الأوائل وفي اليوم التالي يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية، وبعدها بيوم يتم تعليق قوائم أسماء الناجحين في المدارس في جميع المحافظات، وقد بدأت أعمال التصحيح فور انتهاء من أداء الامتحانات في الصفوف المختلفة، وتستمر الامتحانات في الصف السادس الابتدائي بالعديد من المحافظات، وبعد ان يتم اعتمادها يتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية، ونتابع معكم على موقعنا جميع أخبار ظهور النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

قام قطاع المعاهد الأزهرية باستحداث النظام الإلكتروني للتعرف على نتائج المراحل ألأزهره المختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يتم من خلاله أيضا التعرف على حركة تنقلات المعلمين ونتائج مسابقات الدعاة، وتحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف، وهو بوابة الأزهر الإلكترونية، والذي يضمن للطالب الدقة في البيانات والسهولة في التعرف عليها، وينصح مراجعة المدرسة التابع لها الطالب في اليوم التالي لزيادة التأكد من النتائج، وذلك في محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الشرقية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الفيوم – مرسى مطروح -الوادي الجديد – أسوان – الأقصر – قنا – بني سويف – سوهاج – أسيوط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – والبحر الأحمر – شمال سيناء العريش – جنوب سيناء).

Advertisements

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

قم بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا. قم بإدخال رقم الجلوس اضغط كلمة بحث أو قم بتحميل تطبيق الأزهر على هاتفك المحمول من هنا.

ويكون الدخول برقم الجلوس فقط لتسهيل التعرف على نتائج الطلاب، أو من خلال إدخال رقم الجلوس واختيار المرحلة التعليمية على تطبيق الموبايل المبيّن سابقا، وسنوافيكم بجميع أخبار النتائج أولا بأول فور الإعلان عنها، وذلك بعد أن يقوم السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باعتمادها، والإعلان عنها في اليوم التالي.

أقرأ أيضا وتعرف على:

أسماء بنات حلوة وخفيفة جديدة 2019 نادرة وغريبة .. أسلامية .. معاني الأسماء

نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. هنا قرعة “الجرين كارد”