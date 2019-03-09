شاهد: برنامج ارب جوت تالنت الحلقة 4 الرابعة الموسم السادس 2019

كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عن ظهور مفاجئ الليلة، لحفيدة كوكب الشرق أم كلثوم كـ متسابقة في برنامج المسابقات "أرب جوت تالنت" الموسم السادس، والذي يعرض على شبكة قنوات "ام بي سي".

الحلقة الرابعة هنــا (ستتوفر الحلقة بعد دقائق)

ونشرت ريا مقدمة البرنامج، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطعا صغيرا من الحلقة عند ظهور حفيدة أم كلثوم.

وأظهر الفيديو صدمة الحكام أحمد حلمي، ونجوى كرم، وعلي جابر بوجودها، وعلقت ريا بالقول: "حفيدة أم كلثوم تصدم الحضور.. التفاصيل في حلقة الليلة 9:00م بتوقيت السعودية على أراب جوت تالنت".

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يشار إلى أنه تعرض مساء اليوم الحلقة الرابعة من الموسم السادس لبرنامج "اراب جوت تالنت" والذي يشارك في لجنة التحكيم الفنانان أحمد حلمي ونجوى كرم، والإعلامي علي جابر.

برنامج "أرب جوت تالنت" يعتبر من أولى البرامج المتخصصة في المواهب، وعرض الموسم الأول على قناة إم بي سي 4، في الرابع عشر من يناير عام 2011، حتى وصل اليوم إلى الموسم السادس.