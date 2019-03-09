شاهد: عمرو اديب يطالب بالافراج عن ملك الكاشف

طالب الإعلامي عمرو أديب السلطات المصرية، مساء الجمعة، بالافراج عن ملك الكاشف، المتحولة جنسيًا، قائلًا: "دي هتعمل لينا مشاكل كتير.. دي عايزة محكمة لوحدها وسجن لوحدها.. رأيي إفرجوا عنها وريحونا".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الصحف العالمية تناولت القضية بشكل واسع، ساخرًا :"الشرطة احتارت فيها تتحبس مع الرجالة ولا الستات فحطتها في سجن انفرادي"

وقررت نيابة أمن الدولة، حبس فتاة متحولة جنسيا 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية واستخدام حساب علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للإخلال بالنظام العام. وفق "مصراوي"

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وألقت قوات الأمن القبض على ملك الكاشف، من منزلها بتهمة التحريض على التظاهر في 27 فبراير الماضي وأمرت النيابة بحبسها يوم الاثنين الماضي، لنشرها دعوات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتظاهر في أعقاب حريق القطار الذي شهدته محطة مصر.