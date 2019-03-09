شاهد: جديد محمد رمضان "فيرس"

يستعد النجم المصري محمد رمضان، لطرح أحدث كليباته الغنائية "فيرس"، بحيث نشر مقطع فيديو من كواليس أحدث أغانيه "القمر".

وقال النجم المصري أمس الجمعة، عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "سيادة الجمهور الغالي، الأسبوع القادم مليء بالمفاجآت"، في حين وعد جمهوره بإقامة حفل غنائي في شهر مارس الجاري. "بحسب روسيا اليوم"

وطرح الفنان رمضان، مطلع العام الجاري كليب "مافيا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، الذي حصل على ما يقترب من 80 مليون مشاهدة.

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فيما أثارت أغنيته "نمبر 1" جدلا واسعا في البلاد بين زملائه من النجوم الذين اعتبروه مغرورًا وبتصنيفه لنفسه في المركز الأول أقصى بقية النجوم في مصر.