حقيقة وفاة ملكة جمال الكون لوتي فان دير زي

أعلنت عائلة الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات، لوتي فان دير زي، عن عمر لا يتجاوز 20 سنة، خلال رحلة عائلية إلى النمسا للاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت العائلة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة".

وأضافت: "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل" بحسب سكاي نيوز.

ورحلت الحسناء الهولندية عن الحياة بعد أيام قليلة من عيد ميلادها، وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة أثناء ممارسة رياضة التزلج، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

يذكر أنه تم تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي العام الموالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، وبدأت حياتها في مجال عرض الأزياء بالتعاون مع العديد من الشركات الأوروبية. وفق "سبوتنيك"