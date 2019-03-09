حقيقة وفاة عادل امام في مصر

أكدت وسائل إعلام مصرية ومواقع تواصل اجتماعي، اليوم السبت، تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام، وسط تكتم كبير من أسرته على هذه الأنباء.

وبحسب مجلة لها فإن الفنان عادل إمام أوقف مسلسله "فالنتينو" الذي كان من المخطط أن يبث خلال شهر رمضان الكريم، بسبب سوء الحالة الصحية له.

ووفقا للمصادر فإن القائمين على مسلسل فالنتينو لا يعلمون موعد العودة إلى العمل وتصوير احداثه بسبب المرض الغامض الذي يمر به الزعيم عادل إمام، وسط خشية من إلغاء المسلسل بسبب ضيق الوقت.

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وكانت بعض حسابات التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنباء تفيد بوفاة عادل إمام إلا أن المصادر الرسمية لم تؤكدها حتى هذه اللحظة.

ويبلغ الفنان المصري الكبير عادل إمام من العمر 78 عاما حيث ولد في المنصورة بتاريخ 17 مايو 1940، دأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.