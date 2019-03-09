جدول الامتحان التجريبي الثاني أولى ثانوي 2019

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جدول امتحان أولي ثانوي التجريبي لشهر مارس 2019، حيث قد وضعت له وزارة التربية والتعليم عدد من الملامح الهامة التي يجب أن يتعرف عليها الطلاب قبل أن يخوضوا امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر مارس، فقد أدى طلاب الصف الأول في شهر يناير الماضي أول امتحانات تجريبية وفق نظام التقويم الجديد بنظام الكتاب المفتوح، ومن المتوقع أن يتم نشر جدول امتحان أولي ثانوي التجريبي مع نهاية الأسبوع الحالي، بحيث يكون الجدول مناسب لكل طلاب أولى ثانوي.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر مارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم على انه سوف يتم نشر جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة منظومة التعليم الجديد، كما أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح الأوبن بوك،وأعلن وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ستعقد مؤتمر صحفي خلال أيام لعرض تفاصيل الامتحان التجريبي القادم المقترح أن يقام في يوم 24 مارس، كما أن الوزارة سوف تعلن جدول الامتحان التجريبي الثاني مع نهاية الأسبوع الحالي.
كما أنه قد استلم الطلاب حتى الآن 700 ألف طالب للصف الأول الثانوي على جهاز التابليت بشكل مجاني ليتم إجراء الامتحانات عليه، والامتحانات سوف تطرح من داخل بنك المعرفة، كما قد تم توصيل الشبكات الالكترونية داخل المدارس في كل أنحاء جمهورية مصر العربية لكي يتم توفير الانترنت بالمدارس للطلاب.
ملامح الامتحانات الإلكترونية لامتحان شهر مارس
- سوف تبدأ الامتحانات في 24 مارس الجاري.
- الامتحانات التدريبية للطلاب ليس بها نجاح ورسوب ولن يحتسب لها درجات.
- الامتحانات تكون بنظام الكتاب المفتوح “الأوبن بوك”.
- الامتحانات ستكون متاحة بعدد 3 لغات، اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية على حسب دراسة لغة المدرسة.
- الأسئلة تقيس درجات الفهم وليس الحفظ.
- إجابة الأسئلة ليست متواجدة بشكل مباشر في الكتاب المدرسي.
- لن يطلب من الطالب كتابة إجابات نموذجية، ويمكن أن تتواجد أكثر من إجابة للسؤال.
- تصحيح الأسئلة سيجرى بشكل إلكتروني.
- اختيار الامتحان من بنك الأسئلة المحكمة التأمين.
- الامتحانات على درجة عالية من التأمين ويصعب تسريبها.
- أكد وزير التعليم بان حضور طلاب الصف الأول الثانوي في الامتحان التجريبي الثاني ليس إجباري، ولكن من لن يحضر ستفوته فرصة التعرف على نموذج مماثل لامتحان نهاية العام مع اختلاف الأسئلة، وأشار بان الغش غير وارد تواجده في الامتحان التجريبي الثاني.