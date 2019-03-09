تراند اليوم : حنان ترك ورأيها بخالد يوسف؟ – فيديو

فيديو للنجمة المصرية حنان الترك، مع المذيع عمرو الليثي، تناقله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظناً منهم أن اللقاء حديث وصُور بعد فضيحة المخرج خالد يوسف، وانتشار الفيديوهات الإباحية له.

اللقاء تم عرضه في عام 2010، قبل اعتزال حنان ترك التمثيل، وبعد فترة قصيرة من اعتمارها الحجاب.

وحينها قالت حنان رأيها في أفلام خالد يوسف، وانتقدته بأدب، فقالت: (خالد يوسف تلميذ يوسف شاهين، وتنبأ له شاهين بمستقبل كبير، لكن أرى أن خالد تدهور، كنت أعتز به، لكنه تدهور ويقدم أفلاماً تخدش الحياء، وهذا ما لم يعلمه له يوسف شاهين).

حنان ترك الآن تلتزم الصمت، ولم تعلق على قضية خالد يوسف بكلمة واحدة، خصوصاً وأنها اعتزلت منذ عدة سنوت وأبعدت نفسها عن الوسط الفني تماماً.

دينا حسين – القاهرة