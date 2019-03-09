الكويت اليوم: خطف فتاة أردنية بطريقة جنونية

أقدم مجهولون على خطف فتاة أردنية في دولة الكويت بطريقة جنونية بعد ان تركها والدها وذهب لأداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة من سوق المهبولة.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية تقدم الوافد الأردني ببلاغ إلى مركز أمن الفنطاس، يفيد باختطاف ابنته البالغة من العمر 16 عامًا من داخل سيارته، في حين باشرت الأجهزة الأمنية، بالتحقيق والبحث والتحري عن عملية الخطف، بعد تسجيل قضية جناية الخطف من قبل الأب بشكل رسمي.

ووفقًا لرواية الأب، فإنه لدى عودته من الصلاة إلى السيارة، لم يجد زوجته وبناته الثلاث، لكن بعد قليل عادت الزوجة ومعها ابنتين فقط، وعند سؤالها عن البنت الثالثة، قالت إنها توجهت للتسوق، وإن البنت الثالثة بقيت داخل السيارة.

وحسب البلاغ الذي قدمه الأب، فإنه أثناء وجوده بالقرب من سوق المهبولة، أوقف سيارته وترجل منها قاصدًا أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة، تاركًا خلفه زوجته وبناته الثلاث.