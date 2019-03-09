عنزة أمريكية تتولى رئاسة البلدية في فيرهيفن

تقدمت عنزة أمريكية لانتخابات رئاسة البلدية في مدينة "فيرهيفن" الصغيرة في ولاية ”فيرمونت“، شمال شرق الولايات المتحدة.

وحسب إرم نيوز، انتخب سكان المدينة العنزة المسماة "لينكولن" البالغة من العمر (3) سنوات، وذات أدنين طويلتين، عضوًا جديدًا لرئاسة البلدية هذا الأسبوع.

حيث تقدّمت على 15 منافسًا آخر، من بينهم كلاب، وهرة، و حصدت 13 صوتًا بفارق بسيط على الكلب ”سامي“ في هذه الانتخابات.

وتقضي مهمتها خاصة خلال الولاية الممتدة إلى سنة بتمثيل البلدة في فعاليات مختلفة، بحسب ما أوضح غونتر لوكالة ”فرانس برس“.

وجمعت لينكولن، 5 دولارات من كلّ ملفّ ترشيح، ولم تحصد هذه المبادرة سوى مائة دولار تقريبًا لصالح مشروع الملعب، لكنها ”ساهمت بتعريف الأطفال بأصول الديمقراطية المحلية“، بحسب المسؤول البلدي.

ويذكر أنه يعيش في مدينة "فيرهيفن" 2500 نسمة، و تفتقر لمنصب رسمي لرئيس البلدية، ولديها مسؤول بلدي هو جوزيف غونتر يتولّى المهمات عينها، حيث تعيش

وقد خطرت على بال هذا الأخير فكرة تنظيم فعاليات من هذا القبيل لجمع أموال لتشييد ملعب بعد اطلاعه على مبادرة مماثلة أقيمت في بلدة أومينا في ميشيغن، حيث انتخبت الهرّة ”سويت تارت“ في هذا المنصب.