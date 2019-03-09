تراند اليوم : غصون في الوحل 17 .. مسلسل غصون في الوحل 17 .. مسلسل غصون في الوحل الحلقة 17 السابعة عشر كاملة اون...

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قصة مسلسل غصون في الوحل :-

"غصون" شخصية حاقدة وتجسدها هدى حسين امرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسيّة كثيرة، فتحوّلت إلى إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، وهو ما ينعكس سلباً على حياته وكثيرا ما تتعرض للعديد من المواقف الحياتية التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها في كل الأشخاص المحيطة بها، وهي رئيسة قسم الموظفات في إحدى الوزارات ، وتخرج كل عقد النقص لديها على الموظفات التي تتعامل معها، فهي تربت ونشأت بدون وجود رجل في حياتها.

مسلسل غصون في الوحل من كتابة منى النافلي، واخراج المخرج الكبير محمد دحام الشمري الذي يعد خطوة إضافية في رصيدالدراما الكويتية، ويناقش المسلسل العديد من القضاية الاجتماعية عبر حكاية غصون، التي تجسدها الفنانة المتميزة هدى حسين ويشاركها عدد بارز من النجوم منهم محمد الرشيد، وريم ارحمه، وأميرة محمد، وعبد الله الطراروه، وعلي الحسيني والفنان القدير محمد المنيع، وهو يعد من احدى التجارب الدرامية التي تعتمد على التحليل النفسي والاجتماعي العميقين.

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