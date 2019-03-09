تراند اليوم : تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

القاهرة - الخليج 365

ذكرت مجلة "لها" أن النجم المصري عادل إمام يعاني من أزمة صحية يتكتم أفراد عائلته عن تفاصيلها، لكنها أدت إلى وقف تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو"، والذي من المقرر أن يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم.

وبحسب المجلة، فإن مرض "الزعيم" الغامض أدى إلى تعطيل تصوير المسلسل طوال الإسبوع الماضي، ولا يعلم صناع هذا العمل موعد استئناف التصوير حتى الآن، حيث ينتظرون تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً، وسط مخاوف حقيقية من خروج المسلسل من السباق الرمضاني بسبب ضيق الوقت.

ويشارك عادل إمام البطولة نخبة من النجوم منهم دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق.